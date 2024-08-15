Ямальские власти раскрыли пожелания оленеводов после поездки на стойбища

Власти Ямала озвучили предложения, которые поступили им по итогам поездок по стойбищам.

«Были выслушаны их мнения и получены предложения, в числе которых – увеличение стоимости закупа оленины; расширение перечня содержимого ветеринарных наборов; обеспечение отдалённых стойбищ дровами; изменение перечня товаров, предусмотренных региональным стандартом минимальной материальной обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни», – сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

Увеличение стоимости закупа оленины – вопрос широкий. Тундровики включали в него и проблему оплаты за субпродукты. Публичную дискуссию по этому поводу запустил активист Ейко Сэроттэтто. Оленеводы просят у убойных комплексов оплачивать им шкуры лапы и внутренние органы либо возвращать их. Власти Ямала заявляют, что это проблема отношений между комплексами и оленеводами, не требующая вмешательства чиновников и изменения законодательства. При этом вопрос взял на контроль СКР- следователи обещали проверить департамент АПК ЯНАО.

Как сообщили в правительстве, в сентябре по итогам встреч с кочевниками пройдёт стратегическая сессия с представителями органов местного самоуправления и заинтересованных ведомств, на которой состоится публичное обсуждение дополнительных мер поддержки, озвученных оленеводами.

Часть мер обещают ввести.

Этим летом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов уже анонсировал часть нововведений: чумовой капитал будут выдавать, начиная с рождения второго ребёнка; в сельских районах расширят практику предшкольной подготовки; в тундрах Тазовского района проведут экологическую уборку.

Салехард, Наталья Ефремова

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