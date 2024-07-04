Артюхов учёл критику кочевников и отправил в тундру глав своих департаментов

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов озвучил итоги поездки в Антипаютинскую тундру Тазовского района. Там он провёл совет старейшин. Глава региона озвучил новые меры поддержки для тундровиков.

Чумовой капитал семьям будут выдавать после рождения второго ребёнка (раньше выдавали после рождения третьего малыша).

Появится больше «нулевых» классов, где дети кочевников смогут подготовиться к школе. «Они помогут ребятам из тундры адаптироваться к новой среде и учебным нагрузкам», – написал губернатор. Есть два варианта таких «нулевых классов» – это кочевые школы, которые передвигаются вместе с северянами, и стационарные классы в школах-интернатах. Сейчас варианты обсуждаются.

В Тазовском районе организуют уборку промышленного мусора прошлых лет.

Также г-н Артюхов поручил главе Ямальского района Андрею Кугаевскому, директору департамента агропромышленного комплекса Андрею Рубашину и директору департамента по делам КМНС Ульяне Каленюк в течение лета посетить основные места кочевий в оленеводческих районах.

«Везде пройдут открытые встречи с тундровиками. К сентябрю по итогу этого большого обсуждения готовим план дополнительных решений, которые помогут нашим хранителям традиционного уклада северной жизни», – заключил глава Ямала.

Отметим, на этот раз его поездка проходит на фоне активных дискуссий в среде КМНС, инициированных активистом Ейко Сэротэтто. Он позиционирует себя как защитник интересов кочевников, оленеводов и рыбаков и не скрывает, что может пойти в политику. Таким образом, вероятно, власти стараются перехватить инициативу и наладить диалог с представителями КМНС.

Именно с этим, очевидно, связан и совет губернатора для глав департаментов КМНС с аграрного отправиться в тундру. Ранее таких поездок не было – чиновники этих структур работали на местах. Однако в своих постах г-н Сэротэтто как раз критикует Рубашина и Каленюк за то, что они оторваны от повестки аборигенного населения.

Это третья поездка главы Ямала в тундру. По итогам предыдущих поездок тоже были ведены новые меры поддержки для ямальцев: тундровики до конца года получат 14 новых коралей, в течение года будет выдано более 1500 ветеринарных наборов, решили также сложный вопрос логистики: тундровикам нужно добираться до своих стойбищ после больницы или школ. Власти Ямала решили, что жителей будут забирать попутные рейсы санавиации, авиапатрулирования, ветеринары.

Салехард, Наталья Ефремова

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