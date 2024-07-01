Губернатор Артюхов улетел в тундру, чтобы осенью предложить кочевникам новые льготы

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов 1 июля на несколько дней отправился в тундру, чтобы пообщаться с северянами, которые ведут кочевой образ жизни. Он едет в Антипаютинскую тундру по приглашению большой семьи потомственных оленеводов Вануйто.

«Будет время поговорить обо всех особенностях жизни тундровиков, завтра проведём совет старейших, чтобы в сентябре принять ряд новых решений, которые должны помогать во всех аспектах непростой жизни в тундре. Начиная от традиционного хозяйствования до медицины», – отметил глава ЯНАО в своём аккаунте.



Стойбище расположено у пересечения Обской и Тазовской губы.

Это не первая поездка г-на Артюхова в тундру. Он побывал в Ямальском и Приуральском районе.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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