Губернатор Артюхов устраивает «цифровой детокс» и проведёт несколько дней в тундре

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во второй раз отправится на несколько дней в тундру, к кочующим семьям коренным малочисленных народов Севера. Об этом сам глава региона сообщил 26 марта в своём телеграм-канале.

«Сейчас вылетаю в Приуральскую тундру, где с замечательной семьёй проведём ближайшие дни. К тому же после всех событий последних дней, такой цифровой детокс, когда ты оторвёшься от всей этой информационной повестки, будет время подумать. А кочевники – самые мудрые люди. Они живут вместе с природой, их советы как никогда будут кстати. Ближайшие дни проведу там, постараемся понять актуальные вопросы, чтобы их в ближайшее время и решать. Они всегда есть – жизнь в тундре непростая», – отметил г-н Артюхов.

Вместе с губернатором в тундру отправится путешественник Богдан Булычёв.

Прошлым летом глава Ямала провёл в тундре 3 дня. Он был в Ямальском районе. Один из вопросов который после этого решили – возможность брать на попутные рейсы коренников, которым нужно вернуться на стойбища из больницы, с учёбы или из других мест, куда они выезжали.

Салехард, Наталья Ефремова

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