«Полный космос»: губернатор Артюхов провёл 3 дня с ямальскими кочевниками и привёз новые задачи подчинённым (ФОТО)

Три дня в Панаевской тундре (Ямальский район) провёл губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он жил у семьи кочевников Пырирко. Из этой необычной командировки глава автономного округа привёз несколько задач, в решении которых кочевникам нужна помощь регионального правительства. Трёхдневный выезд в тундру политологи оценивают как продолжение взятого г-ном Артюховым курса на коммуникацию с населением. В этот раз общение было очень необычным – под открытым небом, без интернета и СМИ – так, как привыкли жить коренные жители ЯНАО.

В тундре Дмитрий Артюхов был с 18 по 20 июня 2022 года. Он передвигался с семьёй Ирико Пырирко, ставил чум, побывал на традиционной рыбалке, управлял оленьей упряжкой. Завершением этой поездки стал совет старейшин. В нём приняли участие старейшины нескольких кочевых родов, оленеводы СПОК «Панаевский», глава района Андрей Кугаевский.

Один из проблемных вопросов, который губернатор обещал кочевникам решить – транспортный. В отдалённые территории каслания крайне затруднительно добираться студентам, которые отправляются с учёбы на каникулы к родителям, и тем, кто выписался из больниц и возвращается домой. Регулярных вертолётных рейсов в отдалённые территории нет.

На помощь могли бы прийти вертолёты санавиации, но им по действующим правилам Минздрова запрещено брать попутчиков. Проблема не новая, её как раз перед отправкой в тундру во время Петербургского экономического форума Дмитрий Артюхов обсуждал с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. «Нам нужно, чтобы борты, летящие на санзадание за больными, могли бы довозить до стойбищ тех, кто уже здоров или же брать студентов. Обязательно будем решать эту проблему», – рассказал федеральному чиновнику губернатор. Его слова цитируют в пресс-службе правительства. Вопрос пока не решён, но глава автономного округа обещал, что решение будет найдено.

Ещё одна тема – это обветшание коралей местных предприятий, которые используют в тундре ветеринары, например, для вакцинации поголовья оленей. Её также озвучили во время беседы с главой региона коренные жители ЯНАО.

Традиционно оленеводы делают акцент на экологии и сохранении традиционных мест обитания ненцев, хантов, селькупов и манси. Губернатора и в этот раз попросили при реализации новых проектов ТЭК на полуострове проводить этнологическую экспертизу и учитывать традиционные маршруты сезонных касланий оленьих стад.

Политолог Евгений Забродин в беседе с агентством «Новый День» отмечает, что трёхдневный выезд в тундру – достаточно смелый формат для губернатора и далеко не каждый чиновник отправился бы в такую необычную командировку.

«Жизнь в регионах со спецоперацией не кончается. Перед руководителями регионов по-прежнему стоят задачи по решению внутренних вопросов, которые ставит население. Дмитрий Артюхов приоритетом всегда считал открытость и доступность и продолжает следовать своему кредо. Он остаётся самым открытым губернатором. И готов в том числе и к таким коммуникационным экспериментам. Надо сказать, что не каждый чиновник, привыкший к комфорту, сможет поехать в тундру и жить с тундровиками. Думаю, губернатор и сам перезагрузился в плане понимания жизни в тундре. Поэтому, скорее всего, будут приняты управленческие решения по итогам этого трёхдневного тура», – заключил собеседник.

Сам г-н Артюхов, описывая впечатления от поездки в телеграм-канале, также анонсировал новые решения. Он охарактеризовал 3 дня в тундре как «полный космос» и «полное переключение».

«Была возможность спокойно за чашкой чая ночью, вечером в чуме обсудить со старшим поколением, с молодыми, с совсем маленькими тундровиками все вопросы. Их всегда много. У меня есть понимание тех решений, которые мы должны принять», – отметил губернатор.

фото - предоставлены пресс-службой губернатора ЯНАО

Салехард, Юлия Фролова

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