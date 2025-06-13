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Пятница, 13 июня 2025, 14:43 мск

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Губернатор Артюхов вместе с блогером улетел в тундру

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов начал летнюю «командировку» в тундру. Он проведёт несколько дней в Шурышкарском районе, общаясь с представителями коренных народов.

«Отправляюсь в гости к кочевым семьям Озеловых и Артеевых в тундру Шурышкарского района. Стойбище они разбили у слияния двух рек вблизи Полярного Урала», – уточнил глава региона.

В поездке его сопровождает блогер Михаил Снейп.

Г-н Артюхов добавил, что Артеевы – единственные на Ямале кочующие коми-оленеводы. Напомним, в регионе проживают также селькупы, ханты и ненцы. Среди кочевников больше всего ненцев.

Летнюю поездку в тундру губернатор Дмитрий Артюхов первый раз совершил в 2022 году. И с этого времени выезды стали ежегодными.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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