Губернатор Артюхов анонсировал новую поездку в ямальскую тундру

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал новую поездку в тундру – на это этот раз в Тазовский район. Об этом он сообщил во время общения с участником форума «Утро» в Екатеринбурге.

«Я в этом году, уже можно анонс делать, надеюсь, смогу вырваться в Тазовский район. Потому что уже был в Ямальском районе, вот в прошлом году Приуральский район, и вот настало время в Тазовский район. Там ещё местами снег лежит, зима у нас подзатянулась на Ямале», – поделился своими планами губернатор. Видеофрагмент его общения с участниками размещён в телеграм-канале «Пул 89».

Тазовский район, Наталья Ефремова

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