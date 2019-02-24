На Ямале аборигены недовольны рейдами по выявлению браконьеров (ВИДЕО)

В соцсетях не утихает дискуссия вокруг рейдов по выявлению браконьеров среди коренного населения Ямала. В ятницу, 22 февраля, в сообществе «Голос тундры» «Вконтакте» появилось несколько видеозаписей, на которых местные жители рассуждают о том, что всю рыбу, выловленную ими для продажи и пропитания, изъяли полицейские и сотрудники службы по охране биоресурсов. На записх мужчины говорят о том, что это их единственный способ получить доход и купить продукты для семьи, так как у коренных нет работы. Также разговор заходит об оленеводстве, об отсуствии работы для аборигенов и о том, что надзорные инстанции слишком жетоки по отношению к коренному населению Ямала, сообщает агентство «Новый День». Национальный вопрос – довольно чувствительная тема для региона.

«В 12 км от Сюнай-Сале есть священное место. Они (инспекторы рбоохраны и силовики – прим.ред) там устроили себе стоянки. Мы это священное место никогда не обижем, а они там все «загадили» – бутылки, мусор. Они узнали, что мы там всегда останавливаемся, и всех тормозят и проверяют: снегоходы обыскивают, спрашивают права, документы на снегоход. Но этого всего у нас в тундре нет. Они на этом на всем хорошо наживаются», – говорят собравшиеся.

Один из спикеров признается, что у него нашли и изъяли 3 тыс. хвостов рыбы – все, что собрано за зиму. Он вез их в Яр-Сале для продажи, но на пути его основили инспекторы. В итоге он ждет огромный штраф и справшивает, как ему теперь прокормить свою семью. Инцидент произошел 29 января 2019 года.

Еще один мужчина рассказывает, что у него 19 сентября также изъяли рыбу, при этом в вертолете инпекторов было не менее тонны таких же изъятых «хвостов». На видео он обсуждает с собеседником, куда уходит изъятая рыба и для чего ее изымают. «Изъяли у меня рыбу и ружья. Потом прилетели второй раз, раскидали всю рыбу. Обещали ружья отдать и так не тдали», – рассказывает спикер. «Нас за все штрафую – нам нельзя ездит по рекам. мы живем на территории заповедника, тут нельзя строить постройки», – перечисляют представитеи КМНС претензии, которые им обычо озвучиввают надзорне инстанции.

С начале 2019 года ведомства сообщали о нескольких результативных рейдах по выявлению браконьеров на Ямале. При этом после каждого из них в Сети появлалсь дискуссия о том, что браконеьеров выявляют только среди коренных малочисленных народов Севера.

Затрагивают мужчины также и тему оленеводства и сокращения пастбищ, замечая, что вышек нефтегазодобывающих команий становится все больше.

На Ямале запрещен вылов муксуна и нельмы из-за из катастрофического исчезновения. Но правоохранители регулярно выявляют браконьеров.

Получить комментарии надзорных ведомств и силовых структур пока не уадлось – материал готовится в выходные дни.

В комментариях под видеозаписями некоторые признают, что местные вылавливают рыбу не только ради пропитания, но и на продажу, что таким образом объем биоресурсов сокращается гораздо быстрее. В ответ на это другие замечают, что для аборигенов в поселках почти нет работы и прокормиться иначе невозможно.

Видео из соцсетей – рассказы коренных народов о рейдах по выявлению браконьеров

Яр-Сале, служба информации

Яр-Сале. Другие новости 22.02.19

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