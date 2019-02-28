Полиция сообщила об очередном браконьере среди местных жителей Ямала

Силовики сообщили об очередном браконьере из числа местных жителей Ямала. Надымчанина должны осудить за добычу щекура, которого запрещено вылавливать на территории Ямала. Пожилого мужчину в декабре 2018 года остановили с автомобилем, в котором находился улов.

«12 декабря 2018 года на въезде в поселок Пангоды Надымского района сотрудниками полиции задержан автомобиль ГАЗ, в котором находились 23 мешка с рыбой – всего 840 особей щекура. Было возбуждено уголовное по части 3 ст. 256 УК РФ «Незаконный вылов водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба», – говорится в сообщении ямальского полицейского главка.

Правоохранители сообщают, что 61-летний местный житель установил три рыболовные сети на реке Нумги Надымского района. В дальнейшем улов он планировал продать. В полиции посчитали ущерб – 353 тыс. рублей. Ущерб возмещен. Дело направлено в суд.

Отметим, в производстве Надымского суда есть только одно дело по такой статье в 2019 году. Это дело в отношении г-на Анагуричи и по нему вчера уже был озвучен приговор.

Буквально два дня назад силовики сообщили о другом случае браконьерства в Ямальском районе – местный житель вез в снегоходе 294 штуки щекура. Он выловил ее в Обской губе. Речь шла о молодом человеке 1993 года рождения.

Также несколько дней назад появилась информация о том, что цех по обработке браконьерской рыбы нашли в гараже администрации села Мыс Каменный. Глава Олег Спиренков не смог объяснить наличие рыбы. В администрации села не берут трубку уже на протяжении нескольких дней.

Также в конце февраля стало известно о задержании браконьера в Приуральском районе. В поселке Харсаим остановили снегоход с муксуном и нельмой. Там же, во дворе жилого дома обнаружили автомобиль с нелегальной добычей.

При этом недавно аборигены Ямала записали видео, на котором рассуждают о запрете на вылов муксуна, нельмы и щекура. По версии коренных жителей, у них отнимают последнюю возможность прокормиться, при этом во время рейдов надзорные инстанции и силовики действуют слишком жестко. Особенно волновал аборигенов вопрос о том, куда потом уходит рыба, изъятая у браконьеров.

фото – МВД ЯНАО

Надым, служба информации

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