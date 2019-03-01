Сотрудники ФСБ на Ямале сняли с поезда тонну нелегальной рыбы (ФОТО)

Почти тонну рыбы изъяли и арестовали сотрудники ФСБ в Лабытнанги, в вагоне поезда. Инцидент произошел 25 февраля 2019 года. Спецоперацию провели сотрудники пограничного управления по западному арктическому району. Рыбу обнаружили во время расследования деятельности преступной группы браконьеров.

«В багажном вагоне поезда «Лабытнанги – Москва» обнаружена и изъята рыба неизвестного происхождения различных видов без документов. Общий вес – 932,9 килограмм. Транспортировка рыбы осуществлялась в интересах индивидуального предпринимателя из республики Коми», – рассказали в пограничном управлении ФСБ.

Силовики уже посчитали ущерб: более 1,8 млн рублей.

Сейчас идет проверка, в ней принимают участие также специалисты управления Россельхознадзора.

Это далеко не первый рейд по выявлению браконьерских уловов. В последнее время на Ямале прошло несколько спецоперацию по задержанию браконьеров из числа местных жителей. Более того, в гараже администрации села Мыс Каменный нашли цех по переработке браконьерской рыбы. Глава поселения Олег Спиренков заявил, что не знает, кто занял этот гараж и кто его использовал.

фото – пограничное управление ФСБ по западному арктическому району

Лабытнанги, служба информации

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