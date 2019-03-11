Браконьерскую рыбу в снегоходе местного жителя Ямала нашли полицейские

Полиция Ямала выдала очередную новость о задержании браконьера из числа местных жителей. Порядка 10 аналогичных сообщений появилось на сайте полиции с начала 2019 года. На этот раз речь идет снова о Ямальском районе.

Браконьера нашли в январе 2019 года. «В ходе рейда полицейские остановили снегоход, которым управлял местный житель. Была обнаружена рыба в количестве 54 особей, щекур», – говорится в сообщении пресс-службы управления МВД Ямала. Рыбу выловил ранее не судимый местный житель 1973 года рождения. Разрешения у него не было. Рыбачил он в акватории Обской губы.

Ущерб, по данным полиции – 196 тыс. рублей. Дело возбудили по части 1 ст. 256 УК РФ «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Рейды по выявлению браконьеров на Ямале также проводят и сотрудники ФСБ. В ходе одной из таких спецопераций нашли цех по переработке муксуна в гараже администрации села Мыс Каменный. Глава Олег Спиренков не смог объяснить, кто и когда захватил гараж и устроил в нем браконьерский цех. Местный участковый тоже.

В феврале 2019 года аборигены Ямала, очевидно, реагируя на рейды и спецоперации, записали видеообращение. На записи местные жители рассказывают, что кроме рыбалки жить им больше не на что. А надзорные органы не просто изымают нелегальный улов, но вместе с этим конфискуют и снегоходы. Кроме того, в ходе рейдов оскверняют святые места.

Ямальский район, служба информации

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