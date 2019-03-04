В Пуровском районе задержали 20-летнего браконьера

Ямальские силовики продолжают публиковать информацию о браконьерах среди местных жителей. В понедельник, 4 марта 2019 года, на сайте окружного полицейского главка появилась информация о 20-летнем злоумышленнике из села Самбург.

Он был обнаружен еще в ноябре 2018 года. «Житель с 1 по 14 ноября 2018 года, находясь в акватории реки Пур Пуровского района, незаконно выловил 1 598 особей рыбы. Разрешения на добычу у него не было», – сообщили в полиции. Уже установлено, что выловленная рыба – это «Пыжьян». Ущерб, названный силовиками – 1,5 млн рублей.

В полиции Пуровского района возбудили дело по части 3 статьи 256 УК РФ «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

При этом до сих пор неясно, как отреагировали силовики и чиновники на обнаружение подпольного цеха рыбы в гараже администрации села Мыс Каменнный. Глава села Олег Спиренков не смог объяснить журналистам, которые выезжали вместе с силовиками на спецоперацию, как цех оказался под контролем третьих лиц. Более того, журналисты даже делали предположение о его причастности к незаконной деятельности.

Как сообщил г-н Спиренко в понедельник, 4 марта 2019 года в беседе с агентством «Новый День», сейчас проводятся следственные действия, поэтому он объяснять ничего не будет. Он не смог сказать, что сейчас с гаражом, где готовили муксун, и как он попал в чужие руки без ведома властей.

В феврале 2019 года местные жители Ямальского района опубликовали в соцсетях запись, на которой рассказывают о рейдах силовиков и сотрудников окружной службы биоресурсов. Один из жителей признается, что у него изъяли всю рыбу, на деньги от продажи которой он хотел прокормить семью. Беседа строится вокруг утверждения о том, что аборигенам больше нечем зарабатывать на жизнь и что зачастую действия надзорных органов оказываются слишком жесткми.

Пуровский район, служба информации

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