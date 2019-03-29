В Ямальском районе нашли схрон с браконьерским муксуном (ФОТО)

Полиция Ямала продолжает публиковать информацию о задержаниях браконьеров с незаконно выловленной рыбой. Такого количества релизов о нелегальных сиговых как за последние три месяца, не было, пожалуй, в течение нескольких лет. В пятницу, 29 марта, на сайте управления МВД Ямала опубликована информация о спецоперации от 24 февраля 2019 года. Тогда полицейские нашли схрон с рыбой в Ямальском районе.

«В ходе рейдовых мероприятий в акватории Обской губы выявлен схрон с рыбой, в котором находилось 419 особей рыбы преимущественно муксуна и нельмы (две штуки). Их вылов на территории Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна запрещен. Ущерб составил 1,5 млн рублей», – говорится в сообщении пресс-службы МВД ЯНАО.

Уголовное дело возбуждено по части 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Буквально накануне аборигены Ямала написали обращение к губернатору автономии Дмитрию Артюхову с требованием обсудить вопрос отмены запрета на вылов сиговых для коренных народов. Инициатором стал активист Ейко Сэротэтто. В обращении указано, что рыба – единственный источник заработка для тундровиков наравне с оленеводством. Депутат заксобрания Ямала Эдуард Яунгад признал, что проблема в последнее время встала очень остро, рейды участились, штрафы повысились. Среди аборигенов растет напряжение.

Незаконно выловленную рыбу находят в Тазовском, Ямальском и Приуральском районах. В мешках браконьеров не только запрещенный к вылову муксун и нельма, но и чир, пелядь, добытые без документов.

фото – с места обнаружения схрона в Ямальском районе. Сайт МВД ЯНАО

Ямальский район, служба информации

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