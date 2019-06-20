Генерал-майор ФСБ на Ямале поговорил с губернатором про браконьеров

Глава пограничного управления ФСБ РФ по западному арктическому району, генерал-майор Станислав Маслов побывал в Салехарде. Силовик участвовал в заседании с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Вопрос, который обсуждали – нелегальный вылов рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

В 2019 году проблема обострилась, увеличилось количество рейдов, в том числе и среди аборигенного населения. А Росрыболовство уже несколько раз сделало заяыление о том, что муксун на грани катастрофы, что никакие меры по его разведению не помогают, так как браконьеры фактически выгребают всю молодь. Сотрудники агентства бьют тревогу: пока чиновники не перестанут заказывать белорыбицу на свои банкеты, браконьеры не перестанут ее ловить.

«Ежегодно вылавливается более 10 тыс. тонн рыбы, треть из которых – сиговые. Ключевым фактором, отрицательно влияющим на состояние запасов ценных видов рыб, является браконьерство», – заявил на своещании губернатор Артюхов, которого цитируют в правительстве Ямала.

По данным правительства округа, за пять месяцев 2019 года возбуждено 29 уголовных дел за незаконный вылов рыбы, что вдвое больше, чем за весь прошлый год. В пример там привели рейд в селе Харсаим Приуральского района, когда у браконьера изъяли около полутора тысяч особей на сумму более пяти млн рублей. Агентство описывало этот случай.

Начальник пограничного управления ФСБ РФ по западному арктическому району Станислав Маслов заявил, что его служба прилагает «максимальные усилия» для борьбы с браконьерами.

При этом в правительстве Ямала не сообщили, рассказал ли он о ходе дела по факту обнаружения коптильного цеха по переработке муксуна в гараже села администрации Мыс Каменный. Операцию показали на всю страну, так как в рейд с сотрудниками ФСБ отправились тележурналисты. Глава села Олег Спиренков до сих пор публично не ответил на вопрос, как так вышло, что фактически у него на глазах развернулся картель по вылову и переработке рыбы, которую на Ямале ловить запрещено. Своего поста он не лишился.

Исследования ученых Нижнеобского научно-промыслового совета показали: запасов стерляди в Оби осталось всего четыре тонны, муксуна минимум – 3,5 тонны.

При этом коммерсанты успевают даже нажиться на программах по воспроизводству рыбы. Нефтяники и газовики приняли на себя обязательства финансировать вопроизводство рыбы на Ямале, так как в процессе освоения месторождений они наносят непоправимый ущерб природе, в том числе ихтиофауне. Но как выяснилось, они предпочитают экономить и не тратиться на муксуна, финансируя воспроизводство более дешевой стерляди. Кроме того, в Тазовском районе выращивание рыбы обернулось мошенничеством – деньги, предназначенные на питомник, просто похитили.

Салехард, служба информации

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