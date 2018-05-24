На Ямале выпуск мальков муксуна для возмещения ущерба от стройки Сабетты оказался фикцией

На Ямале вскрыта мошенническая схема в сфере выращивания молоди муксуна для возмещения ущерба экологии. Мальков обещала выпустить компания УСК «Мост», которая строит порт Сабетта в регионе. Для этого она привлекла подрядчиков. Когда пришло время показать рыбу, подрядчик пошёл на обман.

Манипуляции раскрыли в ноябре 2017 года специалисты Нижнеобского территориального управления Росрыболовства. «УСК МОСТ» обещала вырастить и выпустить не менее 14 млн особей муксуна. Таким образом компания обязалась возместить ущерб, который нанесён строительством порта Сабетта и судоходного канала в Обской губе. Строители привлекли для выращивания рыбы Сумской лососево-сиговый питомник. Оборудование для выращивания личинок было развёрнуто в посёлке Тазовский.

Рыбу должны были выпустить в присутствии сотрудников росрыболовства. Но в июне 2017 года руководитель питомника заявил, что всех мальков выпустили досрочно, иначе бы они погибли.

Чиновники прибыли на место и выяснили, что питомник в принципе не мог вырастить на месте заявленное количество рыбы. Стоимость молоди муксуна, которая должна была быть выращена и выпущена в Обскую губу, превышает 180 млн рублей. Силовикам предстоит выяснить, получил ли подрядчик средства от «УСК МОСТ», сколько израсходовал и причастен ли к обману сам застройщик.

Вместе с этим полиция долгое время не возбуждала уголовное дело. Только после проверки прокуратуры началось расследование: силовики подозревают, что имело место мошенничество. Дело возбуждено следственным отделом полиции по Тазовскому району 17 мая 2018 года, рассказали в окружной прокуратуре.

Порт Сабетта строится на Ямале в том числе с учётом возведения завода по производству сжиженного природного газа – «Ямал СПГ». Считается, что это будет один из основных грузоотправителей. Акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк», «Тотал» и китайские компании.

Ранее росрыболовство критиковало строителей порта Сабетта за срыв сроков по воспроизведению молоди рыбы – пеляди, муксуна, осетра. И при этом ущерб водным биоресурсам, предварительно оцененный ещё на начальном этапе возведения объекта, оценивали в 8 тыс. тонн водных биоресурсов.

Специалисты предупреждали о том, что затягивание сроков компенсационный мероприятий может привести к гигантскому экологическому ущербу.

Тазовский, служба информации

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