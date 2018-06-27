Комарова и Моор обсуждают судьбу муксуна отдельно от главы Ямала Артюхова

Главы ХМАО и Тюменской области Наталья Комарова и Александр Моор провели совещание по рыборазведению в Ханты-Мансийске без участия главы Ямала Дмитрия Артюхова. При этом г-н Артюхов в одиночестве посетил рыборазводный завод в своём округе.

Губернатор Комарова и врио губернатора Тюменской области Моор в среду, 27 июня, осмотрели югорский рыбоводный завод. Главы регионов обсуждали острую тему исчезновения белорыбицы, которая касается все трёх регионов «тюменской матрёшки». Г-н Моор заметил, что не хотел бы остаться в памяти тюменцев как губернатор, при котором муксун внесли в Красную книгу.

«В рамках программы «Сотрудничество» мы решаем сложные и важные для трёх территорий вопросы. Сохранение и восстановление водных биоресурсов – одна из общих задач. Сегодня мы побывали на Югорском рыбоводном заводе, который был построен в том числе и за счёт средств «Сотрудничества». Договорились создать рабочую группу, чтобы выработать предложения и внести их как законодательную инициативу. Мы бы хотели сделать всё от нас зависящее, чтобы популяция муксуна восстановилась», – сказал Александр Моор, слова которого цитирует его пресс-служба.

Г-жа Комарова напомнила, что Югра вместе с Ямалом, Тюменской и Томской областями еще в 2014 году приняла решение о запрете вылова муксуна.

«Эта норма позже была закреплена и на федеральном уровне, одновременно были определены условия и меры по воспроизводству ценных пород рыб. Объёмы стада муксуна критически минимальны. Даже обсуждался вопрос о внесении его в Красную книгу. Мы начали совместно действовать и усилили работу по искусственному производству ценных рыб, прежде всего муксуна и стерляди. На состоявшемся совещании мы обсудили, как более эффективно двигаться дальше в этом направлении», – сказала г-жа Комарова.

Почему врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов не осбужадл с коллегами рыборазведение – неясно. В пресс-службе главы автономии сообщили, что он изначально не планировал ехать на совещание в Ханты-Мансийск. Вместо этого врио губернатора побывал на Собском рыборазводном заводе в посёлке Харп. Дмитрий Артюхов рассказал, что существующую систему выращивания мальков надо менять.

«Мы сейчас занимаемся тем, чтобы на федеральном уровне поменять стандарты по выпуску молоди. По нормативам можно выпускать в реки и водоемы только очень маленьких мальков. В наших условиях, б о льшая часть такой популяции нередко идет на корм хищным видам рыбы или погибает в суровых условиях Крайнего Севера. Мы боремся за то, чтобы наши мальки выпускались уже в подросшем состоянии, от полутора грамм и выше», – заключил глава округа. слова которого приводят в пресс-службе губернатора Ямала.

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Ханты-Мансийск, служба информации

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