Югорские чиновники снова заказали муксун, которого губернаторы обещали защищать

Власти Нефтеюганского района заказывают на народные гуляния блюда из муксуна, который запрещён к вылову на территории Тюменской области. Деликатесы приготовят в посёлках Пойковский и Салым в честь дня образования района. На сайте госзакупок размещён аукцион на организацию фестиваля по дегустации блюд. Гастрономический праздник пройдёт в день выборов – 9 сентября 2018 года. Максимальная сумма контракта – 380 тыс. рублей, сообщает агентство «Новый День».

Согласно техзаданию, посёлку Пойковский потребуются 90 пирожков с муксуном и 90 порций строганины из муксуна. Посёлку Салым – по 30 штук таких блюд. Эти деликатесы должны олицетворять хантыйскую кухню на фестивале национальных кухонь. Кроме хантыйской будет ещё украинская, белорусская, кавказская, узбекская, татарская, чувашская, русская, прибалтийская, туркменская кухни. В техзадании перечислены различные яства – манты, кутабы, жаркое, драники, свекольник, хачапури, пахлава, плов, лагман и другие.

Согласно документам закупки, ответственным за аукцион должностным лицом является и.о начальника контрактной службы МКУ «Управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта» района Александр Минаев. В беседе с агентством «Новый День» он сообщил, что его учреждение занимается лишь публикацией того техзадания, которое подготовлено комитетом по культуре. В комитет по культуре дозвониться не удалось, поэтому неясно, откуда чиновники планируют доставить муксун, который нельзя ловить в Тюменской области.

Напомним, глава ХМАО Наталья Комарова и врио губернатора Тюменской области Александр Моор обещали восстанавливать поголовье исчезающего муксуна. 27 июня главы регионов посетили рыбоводный завод в Югорске, где г-н Моор сказал, что не хотел бы остаться в памяти тюменцев как губернатор, при котором муксун внесли в Красную книгу.

Между тем и представительский комплекс главы Тюменской области, и аппарат губернатора ХМАО Натальи Комаровой закупают исчезающую рыбу для официальных фуршетов. Чиновники никак не оговаривают происхождение муксуна в своих документах.

Муксун с полуострова Ямал вносят в Красную книгу как исчезающий вид рыб.

Нефтеюганский район, служба информации

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