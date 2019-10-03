В ХМАО, где чиновники не знают о запрете на вылов муксуна, к столу губернатора Комаровой заказали блюда из этой рыбы

Аппарат губернатора ХМАО Натальи Комаровой, которая регулярно делает заявления о печальной судьбе исчезающего муксуна, снова заказал роскошные банкеты с этой рыбой. На сайте госзакупок аппарат разместил два аукциона на общую сумму 3,5 млн рублей. Чиновники рассчитывают кормиться различными деликатесами, в том числе и муксуном в разных видах, за счет бюджета. Трапезничать они намерены как в правительстве округа, так и в стороннем ресторане.

Два аукциона на поиск подрядчиков объявлены 2 октября 2019 года. Требования к подрядчикам одинаковые: нужно кормить чиновников на различных мероприятиях по заранее разработанному меню. В список блюд входят слабосоленый муксун и семга, икра, строганина из муксуна, стейк из муксуна, фаршированная щука, стерлядь и другие деликатесы. Максимальная стоимость первого контракта – около трех млн рублей, второго – около 500 тыс. рублей.

Напомним, муксун запрещено ловить в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области из-за его исчезновения. Недавно проблему обсуждали на заседании думы ХМАО. Речь шла о компенсационных мероприятиях нефтяников – компании ТЭК финансируют рыборазведение как предприятия, которые наносят ущерб экологии. Так вот, и в Югре, и на Ямале промышленники экономят и не вкладываются в воспроизводство муксуна, предпочитая выращивать менее ценную и менее дорогую рыбу.

Примечательно, что некоторые чиновники ХМАО до сих пор не владеют знаниями о правилах вылова этой рыбы на территории Тюменской области. Например, начальник управления туризма департамента промышленности ХМАО Дмитрий Савватеев на Иннопроме рекламировал югорские блюда с муксуном, который по его словам, выловили на Ямале. Ранее начальник Нижнеобского управления росрыболовства Иван Матаев говорил в интервью агентству «Новый День», что браконьеры не перестанут уничтожать муксун, пока его не перестанут заказывать к столу ВИП-персоны.

Обычно губернатора Наталью Комарову и ее гостей кормит компания «Парк Отель». Итоги текущих аукционов подведут в середине октября.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 03.10.19

Городам Югры выделили деньги на «хотелки» избирателей окружных депутатов. / Власти Югры вливают в свое ипотечное агентство почти 3 млрд рублей. / В Сети продают данные клиентов уральского отделения Сбербанка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»