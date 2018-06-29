Губернатор Комарова, публично выступившая в защиту муксуна, заказала к столу 600 кг этой рыбы

Аппарат губернатора Югры Натальи Комаровой разместил заказ на поставку рыбы на два миллиона рублей. В том числе чиновникам нужен муксун, который нельзя вылавливать в Тюменской области из-за его катастрофического исчезновения, сообщает агентство «Новый День».

Согласно техзаданию, югорским властям необходим муксун копчёный и слабосолёный, а также в консервах (по 300 кг того и другого вида рыбы, 100 штук консервов). В этом же аукционе – задание на поставку печени налима, налима, сельди, сырка, чира, язя и других рыбных продуктов. Итоги аукциона будут подведены 9 июля 2018 года.

Отметим, пару дней назад врио губернатора Тюменской области Александр Моор и глава Югры Наталья Комарова обсуждали катастрофическое исчезновение муксуна из рек Тюменской области. Вероятно, деликатесы чиновникам будут поставлять из других регионов. Месяцем ранее представительский комплекс правительства Тюменской области также заказал муксун. Кстати, поставщиком станет «Мария-Тюмень».

Возможно, рыбная продукция будет использована как сувениры для гостей правительста ХМАО. Кстати, это не единственный аукцион аппарата губернатора Натальи Комаровой. Чуть ранее структура объявила аукцион на поиск поставщика дикоросов – солёных грибов, морошки, брусники, черники, чая. Общая сумма закупки – почти миллион рублей. Также власти заказывают дорогие изделия из кости. Общая стоимость заказа составит 880 тыс. рублей. Всего в техзадании – 11 композиций из рога лося. Среди них фигуры, флэшка, игольница. Среди сюжетов композиций – мчащие юношу олени, дедушка-хант с зайцем, мамонты, хантыйские дети с мамой. Самая дорогая композиция обойдётся бюджету в 17 тыс. рублей. Итоги аукциона по поставке сувениров будут подведены в середине июля 2018 года.

Ещё 252 тыс. рублей из бюджета округа будет потрачено на сувенирные стеллы с надписью ХМАО и капли нефти с золочением и серебрением, из латуни и нефрита.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 29.06.18

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