Правительство Комаровой опять закупает муксуна для кормления VIP

Власти Югры продолжают кормить высокопоставленных гостей муксуном несмотря на то, что эта рыба в Тюменской области признана исчезающей. Очередной аукцион на питание делегаций был завершен в мае 2019 года. В интервью агентству «Новый День» глава нижнеобского управления Росрыболовства Иван Матаев говорил, что пока чиновники не перестанут есть муксун, браконьеры не прекратят его вылавливать в огромных количествах.

Компания «Юграмегатур» получила контракт на 900 тыс. рублей. В рамках этой суммы поставщик должен обеспечить питание, проживание, экскурсию для гостей, продуктовые наборы и фотосъемки. Ориентировочный состав делегации – 15 человек. Заказчик прилагает и примерное меню. В нем представлен муксун во всех видах – балык, строганина, горячее из муксуна, а также слабосоленая рыба в упаковке.

Согласно техзаданию, в меню для гостей (среди них могут быт иностранцы либо федеральные чиновники) и членов правительства ХМАО должны быть также русские маринады, грибное ассорти, горячие блюда из оленины, пирожные, различные закуски, суп.

В состав подарочных наборов должны войти различные варенья – из морошки, брусники, сосновых шишек, халва, конфеты ручной работы, орехи, чай и рыба.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 31.05.19

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