В Югре думают, как «напрячь нефтяников», которые не хотят тратиться на воспроизводство муксуна

Нефтяники ХМАО экономят на компенсационных мероприятиях и выпускают в реки рыбу неценных пород вместо того, чтобы растить мальков исчезающего муксуна. Среди представителей власти Югры возникла по этому поводу дискуссия. Одни считают, что ХМАО должен сам тратить деньги на воспроизводство рыб ценных пород и не ждать, пока нарушившие природу нефтяники соизволят вырастить муксуна. Другие – что надо добиваться денег и правил от федерального центра, а также «напрягать нефтяников».

Проблему озвучил в среду, 11 сентября, спикер думы ХМАО Борис Хохряков, комментируя доклад директора департамента промышленности ХМАО Кирилла Зайцева.

«В ХМАО уменьшаются объемы рыбы ценных пород. А когда предприятия производят компенсирующие замены, то в большей степени выпускается не рыба ценных пород, а пелядь.

Это не муксун. Надо на федеральном уровне принимать меры, чтобы были какие-то там пропорции прописаны. Всего 1,5 процента рыбы ценных пород выпущено от общей массы. Мы так никогда не восстановим (рыбу,которая исчезает – прим.ред). Я понимаю, что это не наше решение должно быть, а федеральное, но этим надо заниматься»,– сказал Хохряков.

В ответ г-н Зайцев заявил: «Мы как бы в курсе про эту проблему. Там она с двух сторон – и со стороны федерации, и с главрыбцентром, и с нефтяниками. На следующий год есть заверения со стороны нефтяников, что они в бюджеты планируют компенсационные мероприятия особо ценными и ценными породами».

Стоит отметить, что вовлеченность Деппрома ХМАО в «рыбную проблему» вызывает вопросы. В июле этого года сотрудники этого ведомства рекламировали на Иннопроме гастрономические туры с ямальским муксуном. И это при том, что вылов муксуна из-за катастрофического исчезновения в ЯНАО полностью запрещен. Более того, власти Югры постоянно заказывают на вип-фуршеты блюда из муксуна. Возможно, о том, что ловить его нельзя в Тюменской области, не знает не только департамента промышленности, но и другие правительственные структуры.

В ходе заседания думы ХМАО прокомментировать вопрос о компенсационных мероприятиях решил и замгубернатора ХМАО Алексей Забозлаев. Он сообщил: власти ХМАО прописали в соглашениях с нефтяниками условие о том, что нужно выпускать больше рыб ценных и особо ценных пород. Но при этом они ждут решений федерального правительства.

«Идет поэтапное снижение объемов выпуска пеляди. В этом году 350 млн, и на след год – 180 млн мальков. Остальное уже ценными и особо ценными. Сложно идет вопрос, подключены все, и министерства, и губернатор тоже им занимается. По приоритетам и по наличию ремонтно-маточного стада у тех предприятий, которые занимаются выпуском – вот основные критерии, которые мы просим через федеральные структуры решить»,– заключил г-н Забозлаев.

После этого в дискуссию вступил сенатор ХМАО, бывший директор «Газпромпереработки» Юрий Важенин. Его речь сводилась к тому, что пока нет никаких действий со стороны федерального правительства, ХМАО должен вкладывать деньги в эту отрасль сам.

«Действительно, идет длительная переписка с федеральной властью о финансировании воспроизводства биологических ресурсов. Но, на мой взгляд, если переговорить, например, с директором рыборазводного завода и спросить: «Что тебе надо, чтобы ты выпускал 25-30 млн мальков муксуна в год?» (цифра, которая дала бы гарантию, что мы не будем через 10 лет переводить муксуна в Красную книгу). Надо-то всего ничего: 50 млн в год дополнительных вливаний. Неужели мы не можем из 20 млрд рублей дополнительных доходов бюджета, которые мы сегодня распределяли, выделить такую сумму? Когда будет за счет федералов решен вопрос, ну ради бога, будем за счет федеральных денег заниматься воспроизводством. Но пока не решено, надо же деньги ХМАО вкладывать. Хотя некоторые товарищи мне перед заседанием сказали: надо напрягать нефтяников. Но я считаю, надо сначала тушить пожар, потом планово работать»,– рассудил г-н Важенин.

Аналогичная проблема ранее обсуждалась в заксобрании Ямала. Там о ней почти вскользь упомянул Марат Абдрахманов. Газовики и нефтяники, которые занимаются добычей в ЯНАО, не тратятся на выпуск муксуна. Они также предпочитают компенсировать ущерб природу пелядью, которая региону не нужна.

Ханты-Мансийск, служба информации

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