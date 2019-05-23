Нефтяники и газовики на Ямале экономят на восстановлении исчезающего муксуна

Ямальских промышленников просят прекратить покупать молодь пеляди для зарыбления рек: этой рыбы достаточно. Нужно восполнять запасы муксуна и нельмы. Об этом сказал депутат заксобрания Ямала Марат Абдрахманов, выступая на заседании думы 23 мая.

Предприятия ТЭК должны компенсировать вред природе, который они наносят, осваивая месторождения. В качестве одной из таких мер является воспроизводство рыбы – нефтяники и газовики тратят средства на выпуск в реки молоди сиговых, которые стремительно исчезают. Исходя из слов депутата Абдрахманова, можно сделать вывод, что сейчас компании ТЭК покупают в основном мальков сырка. Такая рыба обходится дешевле, чем муксун или нельма.

По словам г-на Абдрахманова, власти округа специально документально фиксируют в соглашениях с ТЭК потребность в муксуне. «Мы обратили внимание на то, что в рамках компенсационных мероприятий, которые проводят предприятия ТЭК, приобретается в основном пелядь. Но у нас ее и так достаточно. Нам сказали, что уже есть такие дополнительные соглашения с ТЭК, чтобы производить все-таки больше мальков муксуна и нельмы. Тем более, что у нас маточное стадо муксуна есть, на нашем заводе», – сказал парламентарий в ходе доклада.

Вместе с этим не так давно Росрыболовство выступило с жестким заявлением: Нижнеобское управление ведомства сообщило, что компенсационные мероприятия нефтяников и газовиков никак не улучшают ситуацию с исчезновением ценной рыбы. Потому что выпущенного муксуна тут же «выгребают» браконьеры.

Марата Абдрахманов также сообщил, что правительством рассматривается вопрос о строительстве еще одного рыбоводного завода – в поселке Тазовский. «Мощности Собского завода не хватает, чтобы восполнить ихтиофауну», – пояснил г-н Абдрахманов.

Напомним, в прошлом году прокуратура рассказала о том, что в Тазовском районе выпуск мальков муксуна в рамках компенсационных мероприятия ТЭК стал большой аферой. Питомник по заказу УСК «Мост», которая возводила порт Сабетта, должен был выпустить мальков на 180 млн рублей. Однако выяснилось, что никакой рыбы не было, мальков никто не выпускал. Уголовное дело должна была расследовать полиция. О его судьбе ничего не известно.

Г-н Абдрахманов также затронул тему браконьерства. Он упомянул доклад главы управления МВД Ямала Александра Удовенко, который сообщил, что даже по официальным данным объемы незаконного вылова огромны. Парламентарий предложил собрать большое совещание по этому вопросу. В ответ на его предложение депутат Валерий Степанченко заявил, что уже давно пора заниматься магазинами и рынками, которые продают ямальский муксун – такие есть и в Салехарде, и в Тюмени, и в Кургане.

Причину нелегальной продажи и регулярных поставок муксуна назвал глава Нижнеобского управления Росрыболовства Иван Матаев в интервью агентству «Новый День». Он заявил, что пока чиновники будут заказывать эту рыбу для своих столов, ее будут вылавливать браконьеры. О регулярных заказах муксуна жареного, копченого, соленого для правительственных мероприятий Ямала, ХМАО и Тюменской области агентство «Новый День» уже рассказывало неоднократно.

Салехард, служба информации

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