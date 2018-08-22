Фешенебельный ресторан накормит губернатора Комарову муксуном

Аппарат губернатора ХМАО в очередной раз сделал нелогичную закупку. Чиновникам потребовался банкет, в меню которого, среди прочих деликатесов, входят слабосоленый муксун и уха из той же рыбы.

С тех пор, как Минприроды подтвердило внесение ямальского муксуна в Красную книгу, губернатор Наталья Комарова начала публично защищать исчезающую рыбу и даже пообещала восстановить ее поголовье. Однако это не мешает югорским чиновникам закупать муксуна сотнями килограммов для официальных фуршетов. Происхождение рыбы в документах никак не обозначается. Вышеуказанный аукцион – не исключение.

Общая стоимость закупки – более 1,6 млн рублей. Аукцион на проведение банкета с ухой из муксуна выиграл постоянный подрядчик правительства – компания «Парк Отель». Кормить чиновников будет ресторан Molly O'Brian, которым владеет учредитель «Парк Отеля» Александр Гладков.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 22.08.18

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