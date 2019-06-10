На Ямале оштрафован глава села, где ФСБ нашла подпольный цех с муксуном

Прокуратура оштрафовала главу села Мыс Каменный Олега Спиренкова, который фигурировал в громком скандале с браконьерским муксуном, за нарушения при торгах. Об этом в надзорной инстанции сообщают в понедельник, 10 июня 2019 года.

«Администрация сельского поселения в декабре 2018 года заключила контракт на снос двух домов в селе Мыс-Каменный на 500 тыс. рублей. Подрядчик снес только один дом. Второй он обещал демонтировать позднее. Но несмотря на это администрация работы приняла и оплатила в полном объеме. Стоимость невыполненных работ – 50 тыс.рублей», – говорится в материалах прокуратуры Ямала.

Деньги возвратили в бюджет сельского поселения после замечания прокурора. По постановлению прокурора глава села привлечен к административной ответственности за приемку выполненных работ, когда работы не соответствовали условиям контракта. Чиновнику назначили штраф в 20 тыс. рублей.

Резонансный инцидент произошел в селе Мыс Каменный зимой 2019 года. Во время рейда сотрудники пограничного управления ФСБ по западному арктическому району обнаружили в гараже администрации села подпольный цех по приготовлению браконьерского муксуна (ловить эту рыбу на Ямале нельзя). Рейд снимали журналисты «Вестей 24». Они спросили у г-на Спиренкова, как так вышло, что в крохотном селе прямо под носом у чиновников в ведомственном гараже был оборудован нелегальный цех. Тогда г-н Спиренков не смог сказать ничего внятного, сообщив, что гаражом пользовались неизвестные ему злоумышленники, а сам он об этом ничего не знал. Не смогла получить съемочная группа и комментарии единственного участкового в селе – Руслана Булгарова. Он скрылся от прессы на автомобиле. После тв-сюжета в управлении МВД ЯНАО официально сообщили, что провели проверку и не нашли нарушений в действиях сотрудника полиции.

Сам г-н Спиренков отказался отвечать на вопросы агентства «Новый День» о том, почему он не сумел проконтролировать использование ведомственного гаража и как мог не знать о подпольном цехе.

По факту обнаружения цеха было возбуждено уголовное дело. Его подробности не раскрывались. В отношении администрации села вынесено постановление об административном правонарушении по части второй ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство). Однако не вполне ясно, значит ли это, что рыбу ловили для муниципальных нужд.

Ямальский район, служба информации

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