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Вторник, 26 апреля 2022, 09:47 мск

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На Ямале осудили мужчину за вылов 35 рыбин чира

На Ямале осудили жителя Шурышкарского района, который выловил 35 рыбин чира. Его обвинили в браконьерстве. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура 26 апреля 2022 года. Мужчине 36 лет.

«В августе 2021 года обвиняемый, находясь в протоке Харпосл в районе Салехарда, при помощи двух плавных сетей, не имея специального разрешения, незаконно выловил 35 экземпляров рыбы «Чир». Ущерб государству составил более 120 тыс. рублей», – уточнили в надзорной инстанции.

Мировой судья признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, с причинением крупного ущерба).

Наказание – 80 часов обязательных работ. Также суд постановил вернуть 127 400 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напоминаем, согласно правилам рыболовства, вылов чира запрещён за пределами рыболовных (рыбопромысловых) участков, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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