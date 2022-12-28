Жителя Аксарки осудят за вылов щёкура в Оби

В Лабытнанги за браконьерство будут судить жителя села Аксарка, который выловил 32 чира. Подробности раскрывают в Уральской транспортной прокуратуре.
«По версии дознания, в сентябре 2022 года обвиняемый, находясь в акватории реки Обь в границах Приуральского района, являющейся миграционным путём, используя моторную лодку и сеть, выловил без законного разрешения 32 чира. Ущерб составил более 232 тыс. рублей», – уточнили в надзорной инстанции.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б, в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).
Также ему предъявили иск на 232 960 руб. Моторная лодка и сеть изъяты сотрудниками правоохранительных органов.
Лабытнанги, Наталья Ефремова
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