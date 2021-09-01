На Ямале с сегодняшнего дня ловят рыбу по новым правилам

С 1 сентября на Ямале стали действовать новые правила рыболовства. Рыболовам-любителям теперь можно ловить пелядь (рыбу длиной не менее 26 сантиметров) и сига-пыжьяна (минимальный размер 25 см). За сутки для личных нужд можно выловить пять килограмм того или иного вида. Уже сейчас рыбакам-любителям разрешается в сутки добывать по 10 кг корюшки и ряпушки, 5 кг хариуса, один экземпляр арктического гольца, а также суммарно 20 кг «черной рыбы» – налима, язя, щуки, леща, ерша, наваги.

В то же время, суточный улов не должен превышать 20 килограммов. А если рыбалка многодневная, вне зависимости от длительности, можно забрать себе только два суточных улова.

Вновь для рыбаков-любителей разрешили использовать сети. Но есть и ограничения. Помимо обязательной маркировки в соответствующем ведомстве, они не должны быть длиннее 30 метров. Запрещено их использовать в морских водах и озерах Варчато и Нумто.

По-прежнему для рыбаков-любителей остается под запретом вылов ценных и особо ценных видов рыб: осётр сибирский, стерлядь, нельма, муксун, таймень, чир (щёкур).

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 31.08.21

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