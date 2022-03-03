Рыбные и мясные деликатесы в правительственную гостиницу Ямала поставит компания из Харпа

Правительственная гостиница ГКУ «Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский» выбрала поставщиков дорогостоящих продуктов питания.

Так, поставлять рыбные деликатесы будет консалтинговая компания «Партнёр» из Харпа. Это в том числе икра запрещённого к вылову на Ямале щёкура, копчёная рыба, икра горбуши, балык, а также тушки рыбы. Цена контракта максимальная – 1,4 млн рублей. Торгов не было – никто кроме КК «Партнёр» не пожелал поставить эту продукцию ямальским чиновникам и их гостям.

Эта же самая контора поставит и мясные деликатесы в ГКУ: колбаски, стейки, утиное и перепелиное мясо.

А вот кофе с шоколадным послевкусием привезёт на Ямал, в ГКУ, компания из Петербурга «СеверСпецТехника».

ГКУ «Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский» занимается обслуживанием мероприятий правительства и принимает гостей правительства ЯНАО.

Салехард, Наталья Ефремова

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