Элитная гостиница правительства Ямала покупает деликатесную икру щекура и стейки из мраморной говядины

ГКУ «Гостинично-транспортный комплекс Ямала» закупает дорогостоящие продукты. Это комплекс правительственных зданий, куда входит резиденция губернатора Ямала, гостиница для вип-гостей главы региона, постройки.

Один из заказов с максимально ценой контракта в 1,4 млн рублей – это закупка копчёной рыбы, мороженой рыбы, икры, в том числе сиговых. Чиновникам требуется местный деликатес – 60 кг икры щекура. Кстати, не так давно местного жителя поймали и обвинили в браконьерстве за вылов щекура. В регионе действуют очень строгие правила по вылову этой рыбы. Также в правительственную гостиницу нужно 24 кг икры горбуши. Вместе с этим чиновники покупают 40 кг балыка сиговых рыб, 40 кг копченой сёмги. А также тушки щуки и сёмги.

Вторая закупка с максимальной ценой контракта 800 тыс. рублей – мясные изделия. Тут чиновники покупают в том числе перепелиное, утиное мясо. Разнообразные стейки – рибай из мраморной говядины, стриплойн, топ блэйд, мачете. А также – колбаски из мраморной говядины и копчёные рёбра.

Третья закупка – кофе двух брендов и оба вида кофе должны быть с шоколадным послевкусием. «Кофе «Kimbo» или эквивалент, с лёгкими нотками горчинки и шоколадным послевкусием. Кофе «Illy Blend» или эквивалент, с лёгкими нотками горчинки и шоколадным послевкусием», – говорится в техзадании. На 72 кг такого кофе чиновники Ямала готовы потратить 312 тыс. рублей. То есть средняя стоимость килограмма кофе – 4,3 тыс. рублей.

Согласно информации правительства округа, целью деятельности ГКУ «Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский» является обеспечение осуществления исполнительными органами государственной власти ЯНАО представительских функций, а также обеспечение официальных и иных мероприятий, проводимых правительством округа.

Возглавляет учреждение Станислав Сурков.

Салехард, Наталья Ефремова

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