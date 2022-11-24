Ямалец получил 80 часов исправительных работ за незаконную рыбалку

80 часов исправительных работ и уничтожение снастей – такое наказание получил за незаконную рыбалку житель Приуральского района ЯНАО.

Как следует из материалов дела, 22-летний местный житель нарушил закон и в сентябре этого года в границах Салехарда выловил в Оби 26 чиров. Лов там запрещен, поскольку данная акватория является миграционным путем. Браконьер использовал моторную лодку и сеть, уточнили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Водным биологическим ресурсам был причинен ущерб на сумму более 180 тысяч рублей, который мужчина частично возместил.

Суд назначил ему наказание: 80 часов обязательных работ и уничтожение незаконного орудия лова. Кроме того, по гражданскому иску с нарушителя взыскали сумму причиненного в результате гибели рыбы ущерба.

Салехард, Елена Васильева

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