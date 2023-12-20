За вылов щёкура ямальца отправят в колонию

Житель села Аксарка отправится в колонию из-за ловли чира. В сентябре 2022 года мужчина выловил 32 особи этой рыбы. Подробности дела раскрывают в прокуратуре Ямала.

«Мужчина не имел специального разрешения. Находясь на берегу реки Обь, являющегося миграционным путём к месту нереста, он, используя моторную лодку, при помощи двух провязей выловил чира. Рыбу подсудимый складировал в пластиковые контейнеры в лодке», – уточнили в надзорном ведомстве.

Когда браконьер окончил рыбалку, его обнаружили инспекторы.

Специалисты посчитали: ущерб от ловли чира оставил 232 тыс. рублей.

Суд назначил ему наказание – 2 года 5 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

«Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о взыскании в пользу РФ с осуждённого суммы ущерба. Также судом принято решение о конфискации лодки, использовавшейся при совершении преступления», – заключили в прокуратуре.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б, в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, на миграционных путях к ним).

В марте текущего года представители Росрыболовства заявили, что в ХМАО и ЯНАО могут запретить вылов чира из-за истощения его запасов.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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