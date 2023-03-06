Житель Салехарда незаконно наловил чиров на сто тысяч рублей

В Салехарде за браконьерство осужден 39-летний местный житель. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б, в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, в местах нереста и на миграционных путях к ним).

Установлено, что в августе прошлого года мужчина, не имея специального разрешения, находясь на берегу реки Собтыеган, являющегося миграционным путем к местам нереста и местом нереста сиговых видов рыб, используя моторную лодку, при помощи двух связанных между собой капроновых сетей выловил 28 особей вида «Чир». Незаконную добычу подсудимый разместил в своем автомобиле, на котором направился в г. Салехард, где был остановлен уполномоченными должностными лицами, сообщает пресс-служба прокуратуры по ЯНАО.

В результате противоправных действий мужчины водным биологическим ресурсам причинен ущерб в размере более 101 тысячи рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде 150 часов обязательных работ.

Кроме того, судом удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании в пользу Российской Федерации с осужденного суммы ущерба в счет возмещения вреда, причиненного в результате совершения преступления.

Также судом принято решение о конфискации лодки, использовавшейся при совершении преступления.

Салехард, Елена Васильева

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