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Четверг, 4 мая 2023, 10:25 мск

Новости Ямал

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На Ямале осудят жителя посёлка, который выловил чира

Жителя посёлка Сюнай будут судить за вылов 73 рыбин чира. Незаконной рыбалкой он занимался в марте 2023 года в акватории реки Обь в 70 км от п. Новый Порт. Рыбу ловил при помощи пешни, лопаты и сети, уточняют в Уральской транспортной прокуратуре.

Квалификация уголовного дела – ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, причинившая особо крупный ущерб). Правоохранители рассчитали ущерб, который он нанёс – более 530 тыс. руб. Транспортный прокурор предъявил иск о взыскании с обвиняемого указанных денежных средств.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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