В ХМАО и ЯНАО могут запретить вылов щёкура из-за истощения его запасов

На территории Ямала и Югры (в Обь-Иртышском бассейне) могут запретить вылов чира. Причина в том, что его запасы истощаются. Об этом говорили на совещании по программе восстановления запасов ценных сиговых видов рыб в Обь-Иртышском бассейне, которое провёл глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«На данный момент добыча муксуна и нельмы запрещена, вылов чира разрешён, но его запас находится в депрессивном состоянии. Если отрицательная динамика сохранится, станет необходимо вводить ограничения и на его помысел», – уточнили в ведомстве.

Как отметили в Росрыболовстве, цель программы – восстановление запасов сиговых до уровня, позволяющего вести традиционное (для обеспечения нужд КМНС) и промышленное рыболовство. «Программа состоит из пять разделов: научное обеспечение, работа по искусственному воспроизводству, рыбоохранные мероприятия, изменения в нормативную базу и финансовый блок», – уточнили в ведомстве.

Сколько должно быть рыбы?

За эталонный период состояния популяций взяты 1980-е годы, когда промысловая биомасса муксуна варьировала в объеме 12,5-25,7 тыс. тонн, нельмы –2,6-4,8 тыс. тонн и чира 6,5-13 тыс. тонн. В настоящее время численность сиговых в 10 и более раз ниже этого уровня. Дефицит естественного воспроизводства составляет по муксуну 100%. Сам он не восстановиться – нужна помощь рыбоводов.

Выпуск молоди муксуна должен составлять около 900 млн экз. в год, нельмы – 50 млн экз., чира – 500 млн экз.

«Необходимо понимать, какой объём может быть получен на существующих рыбоводных предприятиях и какой есть потенциал для его увеличения, чтобы не создавать избыточных мощностей», – отметил г-н Шестаков.

Браконьеры

В программе, обещают специалисты, будут прописаны меры по борьбе с браконьерами. «Определены маршруты, состав рабочих групп для патрулирования, перечень материально-технического оборудования, план взаимодействия с контролирующими органами», – рассказали в Росрыболовстве.

Ранее там сообщали, что намерены применять беспилотники для обнаружения рыбаков.

Когда ждать результат?

«При условии эффективной реализации комплекса мер к 2032 году можно будет открыть добычу муксуна для коренных малочисленных народов и сохранить промышленный запас чира, к 2040 году разрешить вылов нельмы для КМНС и муксуна для рыбопромышленников, а также значительно увеличить запас чира», – прогнозируют специалисты.

Илья Шестаков обратил внимание, что обозначенные сроки – ориентировочные и могут быть пересмотрены на основе данных регулярного мониторинга состояния запасов.

Проект разработанного документа предварительно был направлен для рассмотрения в регионы Обь-Иртышского бассейна: ХМАО и ЯНАО, Тюменскую и Томскую области.

Проект программы с учётом анализа замечаний и исполнения поручений планируется рассмотреть через месяц.

Салехард, Наталья Ефремова

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