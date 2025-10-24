Ямальский завод отчитался о выполнении плана по выпуску молоди муксуна

Собский рыбоводный завод отчитался о выполнении плана по зарыблению рек на 2025 год. Предприятие выпустило более 11 млн мальков в реки Ямала.

Основная часть – это мальки муксуна. Также немного нельмы и чира. Это исчезающие виды рыб, промышленники и государство занимаются восстановлением.

«На данный момент добыча муксуна и нельмы запрещена, вылов чира разрешён, но его запас находится в депрессивном состоянии», – говорили в Росрыболовстве в 2023 году.

Как рассказали в правительстве региона, в этом году сделали акцент на выпуск молоди укрупненной навески. Их количество составило порядке 50% мальков. Они лучше адаптируются к дикой среде. Однако на это требуется больше денег, пояснила директор завода Елена Рябова.

На Собском рыбоводном заводе скоро стартует новый производственный цикл. Специалисты приступят к отбору икры у маточного стада муксуна, содержащегося на предприятии. Это обеспечит выпуск молоди в 2026 году. Собственное ремонтно-маточное стадо позволяет окружным рыбоводам получать икру уже шестой год подряд.

Всего завод выпустил около 165 млн мальков сиговых рыб.

Салехард, Наталья Ефремова

