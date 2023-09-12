российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 12 сентября 2023, 15:27 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Для браконьеров увеличили размер компенсации за вылов муксуна

Фото – пресс-служба пограничного управления ФСБ

Размер компенсации за незаконный вылов муксуна повысили. С 16 сентября такса составит 70 083 рубля вместо нынешних 3 640 рублей. Об этом сообщает Нижнеобское управление Росрыболовства. Столько будут платить браконьеры за один хвост выловленной нелегально рыбы.

«Решение увеличить таксу объясняется низкой численностью популяции муксуна Обь-Иртышского бассейна, быстрыми темпами сокращения ресурсов этой рыбы в результате незаконного лова и нарушения среды обитания», – объясняют в ведомстве.

Правительстов внесло изенения в документы 8 сентября 2023г.

Предварительная оценка возможных поступлений в бюджет составит около 20 млн. рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

ФСБ нашла в Новом Уренгое мужчину, который готовил к продаже тонны муксуна (ВИДЕО) / В ХМАО и ЯНАО могут запретить вылов щёкура из-за истощения его запасов / В Ямбурге нашли очередной схрон нелегального муксуна / В посёлке Ямбург браконьеры хранили 3,5 тонны сига и муксуна в прицепе (ВИДЕО)

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика,