Для браконьеров увеличили размер компенсации за вылов муксуна

Размер компенсации за незаконный вылов муксуна повысили. С 16 сентября такса составит 70 083 рубля вместо нынешних 3 640 рублей. Об этом сообщает Нижнеобское управление Росрыболовства. Столько будут платить браконьеры за один хвост выловленной нелегально рыбы.

«Решение увеличить таксу объясняется низкой численностью популяции муксуна Обь-Иртышского бассейна, быстрыми темпами сокращения ресурсов этой рыбы в результате незаконного лова и нарушения среды обитания», – объясняют в ведомстве.

Правительстов внесло изенения в документы 8 сентября 2023г.

Предварительная оценка возможных поступлений в бюджет составит около 20 млн. рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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