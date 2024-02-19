В Салехарде ФСБ поймала браконьера с нельмой и муксуном

В Салехарде сотрудники ФСБ задержали браконьера. Мужчина, по данным ведомства, выловил 43 рыбины, в том числе краснокнижных.

Подробности раскрывают в пограничном управлением ФСБ России по западному арктическому району. Мужчина ловил рыбу на побережье реки Обь в Салехарде.

«В результате проведённых оперативно-разыскных и иных мероприятий у выявленного гражданина изъято: снегоход, снегоходные сани, 8 рыболовных сетей и 43 экземпляра биоресурсов, в том числе ценных и особо видов (осётр сибирский, муксун, нельма, стерлядь). Причинённый ущерб водным биологическим ресурсам РФ превысил 3 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении мужины возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 258.1 и частью 1 статьи 256 УК РФ.

Салехард, Наталья Ефремова

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