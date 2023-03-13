В Ямбурге нашли очередной схрон нелегального муксуна

Сотрудники ФСБ снова нашли склад муксуна в посёлке Ямбург Надымского района. На этот раз пограничное управление службы по западному арктическому району сообщает об обнаружении двух участников преступной деятельности. Они хранили запрещённую к вылову рыбу.

«Изъято: 98 экземпляров биоресурсов общим весом более 120 кг (муксун). Предварительный ущерб составил свыше 1 млн рублей»,– уточнили в пресс-службе ведомства.

По факту совершения противоправной деятельности Пограничным управлением возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по ст. 8.35 КОАП «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений».

Это уже третий случай обнаружения муксуна в Ямбурге. В феврале сотрудники ФСБ нашли там 600 кг этого вида сиговых. А в конце февраля 2023 года в посёлке обнаружили прицепы с 3,5 тоннами муксуна.

Надымский район, Юлия Фролова

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