российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 ноября 2023, 12:54 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

В Надымском районе снова поймали браконьеров с муксуном в санях

фото – департамент природных ресурсов ЯНАО

В Надымском районе в очередной раз задержали транспорт с браконьерским муксуном. Как сообщили в департаменте природных ресурсов ЯНАО, в выходные 18-19 ноября 2023 года сотрудники ГКУ «Служба по охране биоресурсов» совместно с сотрудниками ОМВД по Надымскому району в ходе рейда выявили факт незаконной транспортировки рыбы.

«Сразу 328 особей чира (щекура) и 30 особей муксуна было изъято сотрудниками полиции. Сейчас идет доследственная проверка», – уточнили власти. На фото видно, что рыбу перевозили в санях.

Несколько рейдов в начале 2023 года совершили сотрудники ФСБ на Ямале – в результате нашли сотни и тысячи килограммов браконьерского муксуна. Как минимум три факта фиксировались в посёлке Ямбург Надымского района. В том числе 3,5 тонны рыбы там обнаружили в феврале 2023 года. Кроме того, в июле сотрудники ФСБ сообщили о задержании мужчины в Новом Уренгое, который купил и хотел продать 17 тонн рыбы, среди которых 4 тонны – запрещённый к вылову муксун.

О расследовании этих дел и их завершении не сообщалось.

Надымский район, Наталя Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

ФСБ нашла в Новом Уренгое мужчину, который готовил к продаже тонны муксуна (ВИДЕО) / В посёлке Ямбург браконьеры хранили 3,5 тонны сига и муксуна в прицепе (ВИДЕО) / На Ямале предполагаемые браконьеры с муксуном пытались сбежать от ФСБ / ФСБ снова сообщила о задержании на Ямале браконьеров с муксуном (ВИДЕО) / 600 килограммов нелегального муксуна изъяли сотрудники ФСБ у браконьеров на Ямале / Сотрудники ФСБ на Ямале поймали браконьера с сотнями килограммов муксуна, нельмы, чира (ФОТО)

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,