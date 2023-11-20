В Надымском районе снова поймали браконьеров с муксуном в санях

В Надымском районе в очередной раз задержали транспорт с браконьерским муксуном. Как сообщили в департаменте природных ресурсов ЯНАО, в выходные 18-19 ноября 2023 года сотрудники ГКУ «Служба по охране биоресурсов» совместно с сотрудниками ОМВД по Надымскому району в ходе рейда выявили факт незаконной транспортировки рыбы.



«Сразу 328 особей чира (щекура) и 30 особей муксуна было изъято сотрудниками полиции. Сейчас идет доследственная проверка», – уточнили власти. На фото видно, что рыбу перевозили в санях.

Несколько рейдов в начале 2023 года совершили сотрудники ФСБ на Ямале – в результате нашли сотни и тысячи килограммов браконьерского муксуна. Как минимум три факта фиксировались в посёлке Ямбург Надымского района. В том числе 3,5 тонны рыбы там обнаружили в феврале 2023 года. Кроме того, в июле сотрудники ФСБ сообщили о задержании мужчины в Новом Уренгое, который купил и хотел продать 17 тонн рыбы, среди которых 4 тонны – запрещённый к вылову муксун.

О расследовании этих дел и их завершении не сообщалось.

Надымский район, Наталя Ефремова

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