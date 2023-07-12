ФСБ нашла в Новом Уренгое мужчину, который готовил к продаже тонны муксуна (ВИДЕО)

Житель Нового Уренгоя купил и хотел продать 17 тонн рыбы, среди которых 4 тонны – запрещённый к вылову муксун. Его задержали сотрудники ФСБ по Тюменской области.



В ведомстве отмечают, что мужчина причастен к приобретению и хранению рыбы без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, пишет «Тюменская линия».

На оперативном видео можно заметить цех, где рыбу обрабатывали.



«Гражданин приобрёл с целью последующего сбыта у неустановленных лиц рыбу без маркировки общей массой не менее 17 тонн, после чего хранил её в складских помещениях гаражного кооператива. Следует отметить, что 4 тонны из общего количества указанной рыбы – муксун, который находится на стадии вымирания. При попытке сбыта очередной партии немаркированной рыбы, правонарушитель задержан, продукция стоимостью не менее 10 млн рублей изьята из незаконного оборота», – рассказали силовики.



Следственный отдел ОМВД России по Новому Уренгою в отношении ямальца возбудил и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и сбыт товаров и продукции в особо крупном размере без маркировки или нанесения информации предусмотренной законодательством РФ).

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»