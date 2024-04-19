В Надымском районе ФСБ снова нашла браконьера с муксуном и осётром

На Ямале сотрудники ФСБ нашли очередного браконьера: у него изъяли 319 рыбин. Среди них осётр сибирский, муксун, нельма, стерлядь. Браконьера обнаружили северо-западнее посёлка Ямбург Надымского района.

«В результате проведенных оперативно-разыскных и иных мероприятий у выявленного гражданина изъято: 7 рыболовных сетей и 319 экземпляров биоресурсов, в том числе ценных и особо ценных видов. Причинённый ущерб водным биологическим ресурсам РФ превысил 7,4 млн рублей», – уточнили в пограничном управлении ФСБ по западному арктическому району.

В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 8.17 КоАП. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 258.1 УК», – уточнили в ведомстве.

Браконьеров на Ямале находят регулярно. Кроме того, силовики часто сообщают об обнаружении схронов и складов с тоннами нелегальной рыбы. Например, в феврале 2023 года управление сообщало об обнаружении в посёлке Ямбург Надымского района 3,5 тонны рыбы у двух мужчин. «У выявленных лиц изъято: 9011 экземпляров биоресурсов (сиг, муксун). Предварительный ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам РФ, составил свыше 10,2 млн рублей», – уточняли в ведомстве. На фото и съёмках, которые предоставляло управление, видно, что рыба хранится в прицепе. Вокруг находятся промышленные объекты и вахтовые вагончики.

К сожалению, информации о доведённых до конца расследованиях в отношении тех, кто ловит и продаёт рыбу тоннами, ничего неизвестно.

Надымский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube