На Ямале предполагаемые браконьеры с муксуном пытались сбежать от ФСБ

Сотрудники ФСБ продолжают раскрывать подробности рейдов по выявлению браконьеров на Ямале. На этот раз – инцидент с погоней. Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, рейд пошёл в акватории Обской губы. Злоумышленники везли улов.

«Выявлены 2 гражданина РФ, осуществлявшие транспортировку незаконно добытых водных биологических ресурсов. Злоумышленники не отреагировали на законные требования сотрудников управления и предприняли попытку скрыться, но после непродолжительной погони были остановлены», – уточнили в ведомстве.

Силовики изъяли у предполагаемых браконьеров 2 снегохода, рыболовные сети, 977 рыб общим весом более 370 кг, в том числе особо ценных видов (осётр сибирский, муксун).

Предварительный ущерб составил свыше 3,6 млн рублей.

Пока что возбуждены только административные дела: по статье 8.35 (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений), части 2 статьи 8.17 (Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море), и статьи 18.3 (нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах РФ) КоАП.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч.3 статьи 256 и ч. 1 статьи 258.1 УК РФ, добавили в ведомстве.

«По факту неповиновения законным требованиям сотрудников пограничного управления нарушители привлечены к административной ответственности по статье 18.7 КоАП», рассказали в ФСБ.

В этом году это уже четвёртое сообщение от управления об обнаружении браконьеров на Ямале. Ранее на складе, оборудованном на побережье Байдарацкой губы, силовики нашли 4,4 тонны рыбы, в том числе муксун. Кроме того, в Надымском районе сотрудники ФСБ изъяли у двух мужчин более 600 кг муксуна. Также было сообщение о задержании браконьера, который выловил в Обской губе как минимум 270 кг ценных и особо ценных рыб.

Салехард, Юлия Фролова

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