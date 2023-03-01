На Ямале браконьеров попробуют искать с помощью беспилотников

Рыбоохрана в 2023 год будет использовать беспилотники для обнаружения браконьеров. Об этом сообщил глава Нижнеобского управления Росрыболовства Иван Матаев в интервью «Ямал Медиа».

«У нас есть Главрыбвод – подведомственная структура Росрыболовства, у них есть летательный отряд. Там современные беспилотные летательные аппараты с большой дальностью, с камерами хорошими. В прошлом году был первый опыт использования БПЛА в Тобольском районе. На этот год у нас в планах задействовать их на Ямале, в труднодоступных участках. И дальше туда будем направлять рейдовые группы», – рассказал г-н Матаев. Он добавил, что хорошо себя зарекомендовала такая практика на Дальнем Востоке – при обнаружении браконьеров, добывающих лосось.

Иван Матаев также сообщил, что с 2023 года управление Росрыболовства, которое всегда испытывало дефицит кадров на Ямале, намерено укомплектовать штат. Этому должно способствовать увеличение окладов, которое произошло недавно.

«Если ранее гарантированный объём зарплаты у сотрудника, только принятого на службу, составлял порядка 50 тыс. рулей, что для Ямала – это не зарплата. То с 1 января – это порядка 120 тыс. рублей», – уточнил руководитель управления.

Проблемы привлечения к ответственности браконьеров

Глава Нижнеобского управления Росрыболовства Иван Матаев признался, что есть проблемы, которые затрудняют работу по выявлению браконьеров.

Первое – это отсутствие у его ведомтсва полномочий по поверкам торговых объектов, где до сих пор продаётся муксун, несмотря на полный запрет его вылова. «Взаимодействуем с правоохранительным органами, с контрольно-надзорными органами, но, к сожалению, как это всё так получается…», -посетовал руководитель.

По его словам, одним из вариантов решения проблемы является привлечение к ответственности предпринимателей за продажу немаркированной рыбы. Такая практика есть у Россельхознадзора и ФСБ.

Кроме того в числе трудностей – отсутствие ответственности за перевозку муксуна. «Есть инициатива – по аналогии с осетровыми ввести ответственность за оборот той рыбы, вылов которой запрещён. Муксун везёшь? Вылов запрещён? Всё, ответственность. Сейчас как получается? Останавливают нарушителя, у него 100 муксунов. Он говорит – нашёл», – привел пример г-н Матаев.

И ещё один нюанс – невозможность привлечения к ответственности, которая предусмотрена именно за вылов краснокнижного муксуна.

«В Красную книгу внесён муксун полуострова Ямал. Но практически таких материалов не было. Потому что как его определить – то ли он на Ямале, то ли он на Тазу где-то выловлен? У нашей науки есть программа по созданию генотипа муксуна, чтобы можно было определять, откуда какой муксун»,– рассказал чиновник перспективы решения этой проблемы.

Напомним, этой зимой пограничное управление ФСБ по западному арктическому району сообщило о нескольких результативных рейдах по обнаружению браконьеров с муксуном.

Салехард, Юлия Фролова

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