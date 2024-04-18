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Четверг, 18 апреля 2024, 11:50 мск

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В Тазовском сотрудники ФСБ нашли 5 тонн нелегальной рыбы

фото – пограничное управление ФСБ по Западному Арктическому району

В посёлке Тазовском нашли 5 тонн нелегально добытой рыбы. Среди них – сиг, чир, сырок. Подробности сообщают в пограничном управлении ФСБ России по западному арктическому району.

«В посёлке Тазовский выявлен факт хранения в целях сбыта крупной партии рыбы без маркировки. Биоресурсы были добыты в нарушение правил рыболовства. Изъята рыбная продукция (сиг, чир, сырок) общим весом более 5 тонн. Причинённый ущерб водным биологическим ресурсам превысил 38 млн рублей», – сообщают в управлении.

Пограничное управление возбудило дело об административном правонарушении по ч.2 ст.8.17 КоАП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 171.1 УК (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).

Ранее огромные схроны рыб находили в Надымском и Ямальском районах. Но о ходе расследований по проверкам управления ФСБ ничего не известно.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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