Жителя Надымского района будут судить за вылов муксуна

Полиция Ямала сообщает о поимке местного жителя посёлка в Надымском районе из-за вылова муксуна. На Ямале добыча муксуна запрещена. Как уточняют в пресс-службе УМВД по ЯНАО, силовики задержали 39-летнего мужчину с 45 рыбинами. Его обнаружил сотрудник полиции во время фасовки рыбы в посёлке.

«Сотрудниками ОМВД России по Надымскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершённая с причинением крупного ущерба». Обвиняемый признал свою вину, раскаялся, возместил государству ущерб в 163 тыс. рублей», – говорится в сообщении окружного полицейского главка.

Мужчину тем не менее будут судить.

Надымский район, Наталья Ефремова

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