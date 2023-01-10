На Ямале осудили браконьеров, которые ловили запрещенные нельму и муксун

Реальный срок получили 4 жителя Приуральского района Ямала, которые ловили щекур, муксун, нельму. Последние два вида запрещены для вылова повсеместно на Ямале.

Подробности наказания для браконьеров раскрывают в прокуратуре Ямала.

«Организованная группа с июня по октябрь 2021 г., находясь на рыбопромысловом участке «Халетур», совершила незаконный вылов более 2,7 тыс. экземпляров рыбы видового состава: «Чир (Щекур)», «Сиг-пыжьян», «Муксун», «Нельма». Тем самым причинён особо крупный ущерб водным биологическим ресурсам на сумму более 10 млн рублей»,– говорится в сообщении ведомства.

Каждого обвиняемого приговорили к лишению свободы на 2 года.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора района о возмещении ущерба.

Жители признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов, совершенное организованной группой, причинившее особо крупный ущерб).

Приуральский район, Наталья Ефремова

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