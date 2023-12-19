Губернатор Артюхов ввёл доплаты к зарплатам для пожарных и росгвардейцев

На Ямале вводится доплата к зарплате для сотрудников МЧС и Росгвардии. Её размер – 15 тыс. рублей. Доплату будут получать те, у кого месячный доход не превышает трёх прожиточных минимумов. Первые выплаты зачислят в феврале. Решение принял губернатор Дмитрий Артюхов – он анонсировал его ещё во время своего переназначения на пост губернатора осенью этого года. Ранее таую же меру поддержки он ввёл для полицейских.

«Безопасность является нашим безусловным приоритетом. Очень важно, чтобы зарплата тех, кто её обеспечивает, была достойной. Это сотрудники полиции и Росгвардии, которые занимаются охраной правопорядка, а также пожарные, которые в опасной ситуации первыми приходят на помощь», – объяснил своё решение г-н Артюхов, которого цитируют в пресс-службе правительства округа.

Ранее глава ЯНАО на встрече с президентом инициировал внесение поправок в законы, чтобы «северные» начислялись сотрудникам федеральных ведомств (МЧС, полиция, налоговая и др.) с первых дней работы. Владимир Путин поручил проработать вопрос, однако законопроект до сих пор не разработан.

Региональные доплаты из бюджета Ямала помогут уравнять в зарплатах сотрудников региональных бюджетных учреждений и федеральных ведомств. Дело в том, что бюджетники Ямала уже получают «северные» с первого дня работы.

Салехард, Наталья Ефремова

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