Губернатор Ямала Артюхов попросил у Путина отменить накопление «северных» для полиции

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов попросил президента РФ Владимира Путина отменить принцип накопления «северных» для федералов – налоговиков, полицейских, сотрудников силовых и надзорных структур. Это могло бы увеличить зарплату молодым специалистам и помочь решить проблему дефицита кадров. Глава государства согласился, что это важный вопрос, и обещал поручить его проработку правительству РФ. Этот тот самый вопрос, который поднял на прошедшем заседании Заксобрания Ямала заместитель начальника УМВД Ямала Игорь Романюк. Полицейский обращал внимание на острейший дефицит кадров и текучку в полиции Ямала и предлагал решить проблему с помощью прибавки к зарплате «федералов» в виде увеличенных северных надбавок.

Встреча президента РФ Владимира Путина и губернатора Ямала Дмитрия Артюхова состоялась в понедельник, 21 марта 2022 года, в Москве. После доклада о положении дел в ЯНАО глава автономного округа обратился к президенту с предложением.

«Владимир Владимирович, отдельная тема, и письма необходимые подготовил, касается заработной платы федеральных служащих на территории Арктической зоны. Что мы сегодня имеем – требование о накоплении [стажа работы для получения надбавки], о накоплении «северных». Получается так, что во многих структурах есть дефицит кадров, и руководство на местах могло бы гораздо гибче находить решения, если бы «северные» можно было ускоренно начислять, а лучше – платить с первого дня. Мы такой эксперимент сделали у себя в нашей бюджетной системе. Врачи, учителя, тренеры получают «северные» с первого дня», – пояснил г-н Артюхов. Он назвал федеральные органы, для которых такое решение могло бы стать спасением от дефицита кадров: правоохрана, безопасность, налоги. «Такое решение могло бы позволить усилить федеральные структуры», – заключил губернатор Ямала.

Владимир Путин поддержал предложение.

«Я согласен. Считаю, что это справедливо. В этом направлении нужно двигаться. Обязательно дам поручение правительству, чтобы посчитали и внесли соответствующие предложения как можно быстрее»,– отметил глава государства.

Расшифровка беседы Артюхова и Путина приведена на сайте «Кремлин.ру».

Салехард, Москва, Юлия Фролова

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