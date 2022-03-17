Из полиции Ямала уходят сотрудники – силовики просят депутатов о помощи

Руководство полиции на Ямале просит депутатов округа посодействовать в увеличении зарплат рядовых полицейских для того, чтобы решить проблему нарастающего дефицита кадров. Силовики хотят отменить принцип накопления «северных» для сотрудников МВД на Ямале, как это уже сделано для бюджетников в автономном округе. Об этом заявил заместитель начальника УМВД Ямала Игорь Романюк 17 марта, выступая перед депутатами с отчётом о работе.

Сначала г-н Романюк обозначил проблему нехватки сотрудников полиции в ЯНАО.

«По итогам 2021 года количество уволившихся из органов внутренних дел сотрудников по сравнению с 2020 годом возросло на 33%. В настоящее время порядка 470 человек составляет некомплект управления в целом. Вопрос некомплекта актуален для патрульно-постовой службы, уголовного розыска, подразделений по контролю за оборотом наркотиков и экономической безопасности, следственных подразделений, участковых уполномоченных – то есть почти по всем ключевым направлениям. Такая негативная тенденция активизирует дальнейший отток кадров, поскольку в условиях некомплекта оставшиеся сотрудники вынуждены работать с дополнительной нагрузкой», – объяснил полицейский.

Согласно графику г-на Романюка, наибольший недостаток сотрудников испытывают отделы полиции в Новом Уренгое, Губкинском, Пуровском и Красноселькупском районах.

В качестве решения он предлагает сразу после трудоустройства, не дожидаясь накопления северного стажа, платить сотрудникам полиции максимальные северные надбавки. Такие выплаты уже делают бюджетникам Ямала с 2020 года. Для того, чтобы выплачивать максимальную набавку силовикам, нужно менять федеральное законодательство.

«Денежное довольствие вновь принятых сотрудников и работников не обеспечивает минимальные потребности для проживания в районах Крайнего Севера. Решение проблем возможно за счёт совершенствования федерального законодательства, регламентирующего порядок начисления и выплаты процентной надбавки за службу в районах Крайнего Севера. Будем признательны, если вы окажете помощь в решении вышеуказанной проблемы по примеру врачей и педагогов, которым, начиная с 2020 года, устанавливается максимальная процентная северная надбавка с первого дня трудоустройства на Ямале», – заключил Игорь Романюк.

Председатель Заксобрания Ямала Сергей Ямкин обещал содействие полиции в этом вопросе.

Салехард, Юлия Фролова

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