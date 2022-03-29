Депутаты Ямала поддержали инициативу коллег из Татарстана об увеличении зарплат полицейских

Депутаты Заксобрания Ямала поддержали обращение коллег из Татарстана к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о необходимости повышения зарплат полицейским. Решение принято на заочном голосовании 25 марта 2022 года. Ранее на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Ямала Дмитрий Артюхов поднял вопрос о необходимости отменить принцип накопления северных надбавок для сотрудников федеральных органов, работающих в регионах. Всё это, очевидно, шаги для борьбы с текучкой кадров в полиции. Ранее представитель управления МВД по Ямалу Игорь Романюк просил депутатов помочь увеличить зарплаты силовикам.

16 марта 2022 года госсовет республики Татарстан принял решение направить обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Оно касается зарплат и социальных гарантий сотрудников полиции. Повод – отток кадров. «В 2021 году из органов внутренних дел республики уволилось 1659 сотрудников. Из них 56,1% уволились по собственной инициативе, не достигнув выслуги лет, дающей право на получение соответствующей пенсии. Недокомплект личного состава – 12%», – уточнили авторы инициативы.

Одна из причин – низкие зарплаты. Они не индексировались уже несколько лет.

«Целью обращения являются: повышение зарплаты сотрудников органов внутренних дел, предоставление им возможности приобретения квартиры по аналогии с накопительно-ипотечной системой жилищного обеспечения военнослужащих РФ, повышение размера выплат за аренду жилья до среднерыночного уровня стоимости аренды в регионе проживания, установление льгот по оплате проезда к месту проведения отпуска, увеличение компенсации за работу сверх установленной продолжительности служебного времени до 240 часов или 30 дней, предоставление отсрочки от призыва на военную службу для граждан, проходящих службу в органах внутренних дел, и другие», – объясняют законодатели Татарстана.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ответ на предложение г-на Артюхова заявил, что даст поручение правительству просчитать и внести предложения по обозначенной теме.

Салехард, Юлия Фролова

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